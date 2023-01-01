قال خالد جمال مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة «حياة كريمة»، إنّ مبادرة يدوم الفرح إحدى المبادرات المُبهجة التي أطلقتها المبادرة، التي تستهدف تأهيل وتجهيز الفتيات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الأحد، أن المبادرة تقدم أولا تأهيلا ماديا للفتاة، وذلك من خلال تدشين دورة تدريبية للعروسين أو الزوجين لتكون حياتهما مستقيمة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن توعية المقبلين على الزواج بضرورة الاقتصار على إنجاب طفلين على الأكثر، تماشيا في جهود الدولة في العمل على خفض الزيادة السكانية.

ولفت إلى أنّ مبادرة يدوم الفرح، أهّلت في شهر يونيو الماضي، 50 فتاة للزواج في محافظة جنوب سيناء، حيث تم تسليمهن أجهزة كهربائية، بجانب حقيبة مستلزمات تخص العروس.

ونوه بأنّ المبادرة تتابع الزوجين في حياتهما الأسرية والعملية، مشيرا إلى توفُّر قاعدة بيانات تتيح التواصل الدائم مع المستفيدين، ورصد مدى احتياجاتهم لأي متطلبات.