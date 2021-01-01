المجر تعلن تعيين يانوس بوكا وزيرا لشئون الاتحاد الأوروبي

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أعلن وزير شئون مجلس الوزراء المجري جيرجلي جولياس، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيؤسس وزارة جديدة لشؤون الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (أم.تي.أي).

ومن المقرر أن يتولى مهام وزارة شئون الاتحاد الأوروبي الجديدة يانوس بوكا، وزير الدولة للشئون الأوروبية الحالي في وزارة العدل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان وزير العدل المجري المرتقب بينسي توجان قد طلب من رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في يونيو الماضي، نقل مسؤولية القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي إلى وزارة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء "إم تي آي" أن توجان يرغب في التركيز على السيادة القضائية التي يرى أنها "تتعرض لهجوم"، وكذلك على تشكيل نظام قضائي أكثر كفاءة.

ومن المتوقع أن يتولى توجان المنصب خلفا لجوديت فارجا بعد 31 يوليو المقبل، بعد أن يحصل على موافقة البرلمان.

ولعبت فارجا دورا رئيسيا في التفاوض على إصلاحات قضائية طلبتها المفوضية الأوروبية وتنفيذها مقابل الإفراج عن مليارات من اليوروهات لصالح البلاد.