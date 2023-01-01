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وفاة آخر فرنسي مشارك في يوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية عن 100 عام

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:58 م

 

توفي آخر فرنسي مشارك في يوم الإنزال ليون جوتييه، عن عمر 100 عام.

وقد مهد غزو القوات المتحالفة لنورماندي يوم 6 يونيو 1944 الطريق لتحرير فرنسا وانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا وهزيمة ألمانيا النازية.

وعلى الرغم من أن أغلبية الجنود المشاركين في يوم الإنزال كانوا أمريكيين وبريطانيين وكنديين، شارك جنود فرنسيون كانوا قد هربوا أو لم يكونوا في فرنسا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: "توفي ليون جوتييه، العضو الأخير في فرقة كوماندوز كيفر، الذين هبوا في نورماندي مع 176 من رفاقه الفرنسيين في 6 يونيو 1944، وبطل التحرير"، مضيفا أن فرنسا لن تنساه.


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