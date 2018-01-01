 تعليم الوادي الجديد يعلن جداول امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية وصفوف النقل - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد يعلن جداول امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية وصفوف النقل

عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:43 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:43 م

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الانتهاء من جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، وجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وقال إنه سوف تبدأ امتحانات الدور الثانى وفق الخريطة الزمنية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى في الفترة من 17 حتى 26 يوليو الجارى، فيما تبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية "عام ولغات" من الثلاثاء 25 يوليو وتنتهى الأربعاء 2 أغسطس.

وأشار إلى توفير مراجعات لطلاب الدور الثانى ووضع برنامج متكامل لرفع مستويات الطلاب قبيل انطلاق امتحانات الدور الثاني.

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