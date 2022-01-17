توقعات بأن يحطم إنتاج النفط الخام الأمريكي رقما قياسيا بحلول نهاية العام

من المتوقع أن يحطم إنتاج النفط الخام الأمريكي الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مطلع عام 2020، والذي كان يبلغ حجمه 13.1 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن توقعات الإنتاج تأتي باستثناء الفترة الخاصة بموسم الأعاصير النشطة في خليج المكسيك، بحسب ما قاله محللون في مجموعة "سيتي جروب"، من بينهم إد مورس وفرانشيسكو مارتوتشيا، في مذكرة صدرت في الثالث من يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن تكون قوة نمو إنتاج النفط الخام أقل في عام 2024، بسبب تراجع نشاط الحفر، إلا أنه لا يزال إيجابيا بواقع نحو 200 ألف برميل في اليوم.

جدير بالذكر أن إنتاج النفط الخام الأمريكي خلال شهر أبريل، تراجع إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.