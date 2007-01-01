مؤسسة كونراد أديناور تمنح جائزتها السنوية للأدب للكاتب لوتز زايلر

منحت مؤسسة كونراد أديناور التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني جائزتها السنوية للأدب للكاتب لوتز زايلر في حدث أقيم في مدينة فايمار اليوم الأحد.

وقدم زايلر دفعات قوية للأدب الألماني المعاصر، حسبما قال رئيس المؤسسة نوربرت لامرت. وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف يورو (21 ألفا و800 دولار).

وأشار لامرت بشكل خاص إلى روايتي "كروسو" و "شتيرن 111" ، وهما تتحدثان عن الوقت حول إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

وقال لامرت: "إنه يتقصى مسألة مدى جدارة حرية الحماية في وقت تتزايد فيه الأزمة والتغير المتسارع في المعايير السياسية والمجتمعية".

ولد زايلر في جيرا في ألمانيا الشرقية الشيوعية عام 1963، حيث تدرب كعامل بناء وعمل نجارا. وأثناء خدمته في جيش ألمانيا الشرقية بدأ يهتم بالأدب.

وقد حصل على جوائز أخرى، بما في ذلك جائزة إنجبورج باخمان النمساوية في عام 2007 عن رواية "كروسو"، التي ترجمت إلى الإنجليزية. وحصلت رواية "شتيرن 111" على جائزة معرض لايبزيج للكتاب في عام 2020.