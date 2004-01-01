رصد طائرة بدون طيار فوق منزل رئيس الوزراء الهندي

تلقت شرطة دلهي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا بشأن وجود "جسم طائر مجهول الهوية" فوق مقر إقامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت شرطة دلهي "تم تلقي معلومات حول تحليق طائرة بدون طيار في منطقة حظر الطيران فوق مقر إقامة رئيس الوزراء. واتصلت مجموعة الحماية الخاصة بالشرطة في الساعة 5:30 صباحا"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وقال ضابط رفيع المستوى في شرطة دلهي إن الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لم تجد أي شيء مريب، مضيفا أن مراقبة الحركة الجوية لم تعثر على أي شيء.

وقالت شرطة دلهي، في بيان، "تم تلقي معلومات فيما يتعلق بجسم طائر مجهول الهوية بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء، وتم إجراء عمليات بحث شاملة في المناطق المجاورة، ولكن لم يتم اكتشاف مثل هذا الجسم".

وأضاف البيان "كما تم الاتصال بغرفة مراقبة الحركة الجوية، ولكنهم أيضا لم يكتشفوا مثل هذا الجسم الطائر قرب مقر إقامة رئيس الوزراء".