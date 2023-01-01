وأكد النائبان ضرورة ضبط مرتكبي الجريمتين وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم، كي لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام من دون مساءلة وعقاب، معتبرين أن منطقة القرنة السوداء لم تكن ولن تكون على الإطلاق موضع نزاع من أي نوع كان، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النطاق العقاري التاريخي لقضاء بشري - على حد ما ورد في البيان.