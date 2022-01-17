وزير الموارد المائية العراقي: نمر بأصعب مرحلة من الجفاف للموسم الرابع على التوالي

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حذر وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله من أن بلاده تمر بأصعب مرحلة جفاف مياه للموسم الرابع على التوالي.

وقال عبدالله، لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الإثنين، إن "العراق يمر بأصعب مرحلة من الجفاف للموسم الرابع على التوالي بسبب قلة الاطلاقات المائية وتأثيرها في مناسب نهري دجلة والفرات وخزين البلاد الاستراتيجي مما دفع بالحكومة إلى منع زراعة محصول الشلب والذرة الصفراء للموسم الحالي لحاجتها الماسة إلى تأمين مياه الشرب والاحتياجات المنزلية والصناعية والصحية والبيئة إلى جانب حصص مناطق الأهوار وتحسين بيئة الأنهار".

وذكر أن الوزارة تعمل على" تطبيق نظام مراشنة عادل وصارم لتوزيع المياه في البلاد وتنفيذ مشاريع تبطين السواقي وبناء السواقي المعلقة لتقليل الضائعات المائية وضمان وصول كامل الحصص المائية إلى مستحقيها".

وكشف الوزير العراقي عن أن بلاده تلقت مؤشرات إيجابية وتفاهمات من الجانب التركي لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وخاصة مايتعلق بالخطة التشغيلية للسدود والخزانات وزيادة نسب الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات خلال موسم الصيف للحالي.

وقال عبدالله: "نعمل على معالجة مشاكل الشح المائي من خلال إنشاء السدود لحصاد المياه في الصحراء الغربية والجنوبية لتعزيز خزين المياه الجوفية والاستفادة منها بدعم القطاع، فضلا عن القيام بحملات إزالة وردم بحيرات الأسماك غير المرخصة ورفع مضخات المياه غير المرخصة عن نهر الفرات".