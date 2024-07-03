دول الناتو ترفض خطة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا ماليا

أفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، لم يتمكن من إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم بتعهد متعدد السنوات لدعم أوكرانيا ماليا.

وقبل قمة قادة الحلف في واشنطن، سيتعهد الحلفاء فقط بدعم أوكرانيا بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسبما علمت (د.ب.أ) من وفود الناتو.

ولم يتوصل الحلفاء إلى اتفاق بشأن تقاسم التكاليف المالية لدعم أوكرانيا، حيث ذكرت دول أعضاء، على نحو غامض، أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أي بلد يجب أن يكون له دور في مسألة الدعم لأوكرانيا.

ودعا ستولتنبرج، في اجتماع لوزراء دفاع الحلف في يونيو الماضي، الحلفاء إلى الاتفاق على خطة للحفاظ على مستوى الدعم الحالي لأوكرانيا على المدى الطويل، والذي حدده بمبلغ 40 مليار يورو سنويا.

وسيتم تقسيم العبء وفقا للناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، وسوف تسهم الولايات المتحدة بنسبة 50%.