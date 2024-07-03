تركيا تستدعي السفير الألماني في أنقرة بعد انتقادات طريقة احتفال اللاعب ديميرال

استدعت تركيا السفير الألماني في أنقرة على خلفية الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها للاعب المنتخب التركي لكرة القدم، ميريح ديميرال، بسبب طريقة احتفاله في مباراة النمسا ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا أمس الثلاثاء والتي انتهت بفوز تركيا بهدفين مقابل هدف.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، أكدت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير في أنقرة.

كان ديميرال - 26 عاما، قام بعد إحرازه ثاني أهدافه في مرمى المنتخب النمساوي بأداء ما يعرف بـ تحية الذئب الرمادي والمعروفة بارتباطها باليمين المتطرف في تركيا، وهي تمثل حزب الحركة القومية.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من بين من انتقدوا هذه الإشارة، كما دعت أحزاب وحركات سياسية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى إجراء تحقيق، فيما انتقدت تركيا رد الفعل والتحقيق.

وكان ديميرال شَكَّل علامة ورمز "الذئاب الرمادية" بكلتا يديه. ويُطْلَق هذا الاسم على أنصار حركة "أولكوجو" اليمينية المتطرفة التي تراقبها هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية).

ويعتبر حزب الحركة القومية اليميني المتطرف هو الممثل السياسي في تركيا لهذه الحركة وهو شريك تحالف لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا بشأن ديميرال.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية فيزر، من بين تصريحات أخرى: "رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في ملاعبنا".

ووصف دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية، تحقيق (يويفا) بأنه "مستفز وانحيازي وخاطئ للغاية"، وقال بهجلي إن الاتحاد الأوروبي للعبة انضم إلى من وصفهم "بالمعاديين لتركيا والأتراك".

وبدورها، وصفت وزارة الخارجية التركية الإجرءات بأنها غير مقبولة، حيث أكدت أنه ليس كل من يستخدم تلك الإشارة يميني متطرف، وقالت إن تلك الإشارة غير ممنوعة في ألمانيا، ووصفت رد فعل السلطات الألمانية بأنه كاره للأجانب.