خفر السواحل التايواني يحث السلطات الصينية على إطلاق سراح قارب صيد تم الاستيلاء عليه قرب جزيرة كينمن

حث خفر السواحل التايواني السلطات الصينية، على إطلاق سراح قارب صيد تايواني وطاقمه بعد الاستيلاء عليه، بالقرب من جزيرة "كينمن" التي تسيطر عليها تايوان، مساء أمس الثلاثاء، حيث اتهمت الصين القارب بانتهاك حظر يتعلق بالصيد.

ودعا خفر السواحل، مساء أمس الثلاثاء، السلطات الصينية إلى "إطلاق سراح فوري" لقارب الصيد "تاشينمان 88"، وطاقمه ووقف التلاعبات السياسية، التي يمكن أن تضر بالعلاقات عبر المضيق بين تايبيه وبكين.

وكان الطاقم يضم صيادين تايوانيين اثنين وثلاثة إندونيسيين.

وحددت تقارير سابقة عدد أفراد الطاقم بستة.

وذكرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصيادين انتهكوا حظرا يتعلق بالصيد واستخدموا النوع الخاطئ من الشباك، مما أضر بالنظام البيئي في المنطقة.

وتأتى هذه الواقعة عقب توغلات متزايدة للجيش الصيني وسفن خفر السواحل في المياه قرب تايوان منذ تولي الرئيس الجديد لاي تشينج تي المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي رئاسة تايوان في 20 مايو.