 ليتوانيا: طائرة روسية انتهكت مجالنا الجوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليتوانيا: طائرة روسية انتهكت مجالنا الجوي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 5:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 5:48 ص

أعلنت ليتوانيا يوم الثلاثاء عن رصد انتهاك لمجالها الجوي من قبل طائرة روسية.

ودخلت طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية "بوبيدا" غير محددة، المجال الجوي الليتواني دون إذن مساء يوم 30 يونيو وبقيت هناك لمدة دقيقة تقريبا ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في فيلنيوس.

وذكرت الوزارة أنه تم استدعاء ممثلين عن السفارة الروسية وتسليمهم مذكرة تطلب تفسيرا والتدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث في المستقبل.

ووفقا للمعلومات المقدمة، انتهكت الطائرة المجال الجوي فوق بحر البلطيق بينما كانت في طريقها من موسكو إلى جيب كالينينجراد الروسي، المتاخم لليتوانيا.

وأغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.


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