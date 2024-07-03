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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: لبنان بعث رسالة سرية لإسرائيل بشأن اهتمامه بالسلام وليس الحرب

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 10:00 ص

أفادت القناة 12 العبرية بأن لبنان بعث رسالة سرية إلى إسرائيل مفادها أنه مهتم بالسلام وليس الحرب.

وذكرت القناة العبرية أنه وعلى خلفية استعدادات الجيش الإسرائيلي للقتال في القطاع الشمالي ضد حزب الله، يحاول لبنان منع ذلك بسبب الخوف من وقوع هجوم إسرائيلي قريبا، حيث أرسل لبنان رسالة سرية عبر وسيط إلى إسرائيل مفادها بأن "لبنان مهتم بالسلام وليس بالحرب".

وبحسب القناة العبرية، فقد تم نقل الرسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر نظيره الأذربيجاني، حيث أوضح الأول: "نحن بحاجة إلى إعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم. إذا لم يكن الحل دبلوماسيا فستكون حربا"، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

كما نشرت القناة أن "قائد القوات الجوية والصاروخية الإيرانية قال خلال لقاء مع عائلات القتلى الفلسطينيين من قطاع غزة إن إيران "تتوق لتوجيه ضربة أخرى" لإسرائيل.

وأمس الثلاثاء، أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الغرب يقدر أن إسرائيل ستشن عملية برية في لبنان في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو، وذلك إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود الشمالية، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".

إضافة إلى ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي بتحريك قواته من قطاع غزة إلى الشمال كجزء من الاستعدادات للحرب ضد حزب الله.


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