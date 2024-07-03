الائتلاف الحكومي في جنوب أفريقيا يعقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل

يعتزم الائتلاف الحكومي الجديد في جنوب أفريقيا عقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل، وفقا لما قاله رئيس البلاد سيريل رامافوسا.

وقال راموفوسا في تصريحات لشبكة "إس إيه بي سي" التلفزيونية المملوكة للدولة "الاجتماع الأول للحكومة سيكون الأسبوع المقبل وسيلي ذلك أمر التحرك عند افتتاح البرلمان" في 18 يوليو الجاري. وأضاف "عندما نفتتح البرلمان، سنضع البرنامج الحقيقي لحكومة الوحدة الوطنية هذه".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راموفوسا عين هذا الأسبوع حكومة تضم أعضاء من جماعات المعارضة بعد أن خسر حزبه، المؤتمر الوطني الأفريقي، أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي أجريت في 29 مايو الماضي، ما أجبره على تشكيل حكومة ائتلافية.