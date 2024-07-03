إصابة 24 شخصا خارج ملهي ليلي بعد تحطم واجهة زجاجية في كرواتيا

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أصيب 24 شخصا خارج ملهي ليلي شهير في منتجع "سبليت" في كرواتيا يطل على البحر الأدرياتيكي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، عندما تحطمت واجهة زجاجية عند مدخل الملهي.

وكان المصابون، ومعظمهم من السائحين من ألمانيا والسويد، ينتظرون خارج الملهي.

وذكرت صحيفة سلوبوندا دالماشا، نقلا عن مستشفى في سبليت، أن المصابين أصيبوا جراء الزجاج المطاير.

ومازال هناك شاب "20 عاما" وفتاة "16 عاما" في المستشفى، ولكن حالتهما مستقرة.

وعاد المصابون الآخرون إلى المنزل بعد تلقى الإسعافات الأولية.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإنه من المحتمل أن يكون سبب كسر الواجهة الأمامية الضغط من جانب عدد كبير من الأشخاص.