تراجع العجز التجاري لباكستان بنسبة 12.3% في السنة المالية 2024؛ ليصل ​​إلى 24.9 مليار دولار مقابل 27.47 مليار دولار في السنة المالية 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني.

وأفادت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأنه خلال الفترة منذ يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، شهد إجمالي الصادرات الباكستانية زيادة بنسبة 54ر10% ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 0.84% لتصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، زادت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 3. 7% لتصل إلى 529. 2 مليار دولار، مقارنة مع 356ر2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

كما سجلت الواردات زيادة الشهر الماضي بنسبة 43. 17% بإجمالي بلغ 92ر4 مليار دولار.

واتسع العجز التجاري في يونيو بنسبة 13. 15% ليصل إلى 39. 2 مليار دولار.