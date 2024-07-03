أعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة جديدة لصالح أوكرانيا بقيمة 3ر2 مليار دولار، تضم معدات من مستودعات البنتاجون وعقودا طويلة الأجل لأسلحة الدفاع الجوي من شركتي "لوكهيد مارتن" و "آر تي إكس"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير للصحفيين اليوم: "إن إدارة بايدن- هاريس تعلن عن حزمة مساعدة أمنية كبيرة جديدة من أجل أوكرانيا، فيما تواصل الولايات المتحدة دعم الدفاع الأوكراني ضد الغزو الروسي."

وتبلغ قيمة الاستقطاع قصير الأجل من مخزونات الولايات المتحدة حوالي 150 مليون دولار. وستتدفق أغلبية الأموال، أو حوالي 1ر2 مليار دولار، إلى شركتي "لوكهيد مارتن" و "آر تي إكس" في عقود طويلة الأجل بموجب مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وراجع وزير الدفاع لويد أوستن الحزمة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنها ستسمح للولايات المتحدة بشراء المزيد من الصواريخ من طراز باتريوت وأنظمة الدفاع الصاروخية "ناسامز".

وتأتي الإمدادات الجديدة في إطار دفعة من عدة دفعات من المساعدات منذ أن أفرج الكونجرس الأمريكي عن أموال تصل إلى 61 مليار دولار لأوكرانيا في أواخر أبريل الماضي.

ومنذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).