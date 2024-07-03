لوكاشينكو: بيلاروس لن تتورط في أي أعمال قتالية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده لن تتورط في أي أعمال قتالية.

وأضاف لوكاشينكو في حدث حكومي قبل يوم استقلال بيلاروس الذي يتم الاحتفال به في 3 يوليو: "لن نشارك في أي عمليات قتالية"، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال لوكاشينكو إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، وبدلا من ذلك ، يسعى إلى جر البيلاروسيين إليها.

وتابع: "يمكنني أن أضمن أننا لن نتسامح مع أي اشتباكات على الحدود مع أوكرانيا. لن يكون هناك أي شيء"، مضيفا أن الاشتباكات الحدودية ليست في مصلحة بيلاروس ولا أوكرانيا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار "التطورات في ساحة المعركة".

لكنه حذر من أنه إذا انتهك أي شخص الحدود، فإن "الرد سيكون قاسيا حقا".