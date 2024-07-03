إسلاميو موريتانيا ومرشحهم للرئاسة يعترفون بفوز الغزواني

أعلن حزب تواصل الإسلامي الموريتاني ومرشحه للانتخابات الرئاسية حمادي ولد سيد المختار اعترافه ضمنيا بفوز الرئيس المنتهية ولايته بالانتخابات .

وقال قادة الحزب في بيان لمكتبه السياسي ليل الثلاثاء/ الأربعاء في نواكشوط وبحضور مرشح الحزب إن هنالك تطابقا كبيرا للنتائج التي لدى إدارة عملياته الانتخابية مع النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ودعا "الرئيس المنتخب إلى العمل على تعزيز الهوية الإسلامية المكرسة في الدستور باعتبارها صمام أمان هذا المجتمع وضمان وحدته وتماسكه"، على حد تعبير البيان.

غير أنّ بيان الحزب انتقد السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات وما طبعه من اختلالات في المنظومة الانتخابية واستغلال لنفوذ الدولة ومؤسساتها في التأثير على الناخبين وضعف استقلالية هيئات الإشراف، وهي عوامل "أثّرت على حريّة ونزاهة الانتخابات وحالت دون تحقيق آمال وتطلعات الناخبين"، وفقا لما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى، أدان الحزب وفاة محتجزين لدى قوات الأمن في كيهيدي ودعا لتحقيق شفاف في ملابسات الوفاة ومعاقبة الجناة، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التجمع والتعبير المكفولة في الدستور، من دون المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وحصل مرشح حزب تواصل على نحو 13% من الأصوات حسب النتايج التي أعلنتها لجنة الانتخابات.