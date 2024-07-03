ارتفاع حصيلة قتلى حادث التدافع في الهند إلى 121 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير التعليم في ولاية أوتار براديش الهندية سانديب سينج، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع خلال تجمع ديني في شمال الهند أمس الثلاثاء إلى 121 شخصا.

واحتشد الآلاف، أمس الثلاثاء، لحضور صلاة وخطبة نظمها زعيم روحي محلي في خيمة قبالة طريق سريع في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش.

وذكر شهود عيان، أن الأشخاص هرعوا فجأة إلى خارج المكان المزدحم حين غادر الزعيم، وقد انزلق كثيرون وسقطوا في حفرة مليئة بالطين والماء.

وقال مسئول بالإدارة المحلية، إن معظم الوفيات نتجت عن الاختناق، والدهس تحت الأقدام.

وقال وزير التعليم في ولاية أوتار براديش سانديب سينج، إن 121 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن.

وأضاف سينج، أن التحقيق بدأ وسيتم معاقبة كل من يثبت مسؤوليته.

وكان من بين الضحايا أكثر من 100 امرأة وسبعة أطفال، على الأقل.

وتبحث الشرطة عن الزعيم الروحي نارايان ساكار هاري، المعروف أيضا باسم بهول بابا، الذي نظم الفعالية أمس الثلاثاء.