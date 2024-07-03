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أفاد موقع "الجزيرة.نت" الإخباري، في نبأ عاجل عن اغتيال أبو نعمة ناصر قائد وحدة عزيز بحزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.



وكانت الرئاسة الفرنسية قد اعلنت أن الرئيس إيمانويل ماكرون حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة منع اشتعال الوضع مع حزب الله في لبنان.

وحث ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة.

وقال ماكرون إن أي عملية إسرائيلية قرب خان يونس ورفح لن تؤدي إلا إلى زيادة الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الكارثية.