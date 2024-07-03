زيلينسكي: أوكرانيا بصدد إجراء مباحثات لنقل الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تجري محادثات لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيها للحفاظ على دورها كدولة عبور ومساعدة الجيران الغربيين على ضمان أمن الطاقة.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في كييف، اليوم الأربعاء، إن صفقة لاحلال غاز أذربيجان محل الغاز الروسي هي "أحد المقترحات" التي يجري مناقشتها حاليا.

وتابع أن "المسؤولين في الحكومة هم الذين يتعاملون مع هذه المسألة الآن".

وقد حاولت أوروبا الاعتياد على الامتناع عن استخدام الغاز الروسي منذ غزو موسكو، لكن بعض الدول الأوروبية تواصل تلقي الغاز الروسي عبر خط أنابيب يعبر الأراضي الأوكرانية.

يذكر أن صلاحية الاتفاقية التي تغطي ترتيبات عبور الغاز الروسي الاراضي الأوكرانية تنتهي في نهاية 2024، ويتوقع العديد من خبراء السوق أن تتوقف تدفقات الغاز الروسي، مع استمرار حرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي إن هناك "خطوات بديلة يجرى بحثها الآن بشأن كيفية استخدام خط الأنابيب مع دولة آخرى تقوم بتوريد الغاز، والمفاوضات جارية بهذا الخصوص."

وأضاف زيلينسكي "لا نريد تمديد عقد الغاز مع الاتحاد الروسي، فنحن لا نريدهم أن يحققوا موارد مالية من هذا المجال."