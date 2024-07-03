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تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا قريبا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 3ر2 مليار دولار لتعزيز قتالها المتواصل منذ أكثر من 30 شهرا ضد القوات الروسية الغازية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء خلال زيارة نظيره الأوكراني رستم عمروف إلى واشنطن إن حزمة المساعدات التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن تشمل "المزيد من منظومة اعتراض الدفاع الجوي وأسلحة مضادة للدبابات، وغيرها من الذخائر المهمة من المخزونات الأمريكية".

وأضاف أوستن أن إعادة تنظيم الإمدادات العسكرية من دول أخرى ستسمح أيضا للولايات المتحدة بتقديم الذخيرة لصواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى "في إطار زمني متسارع".

وتأتي الإمدادات الجديدة في إطار دفعة من عدة دفعات من المساعدات منذ أن أفرج الكونجرس الأمريكي عن أموال تصل إلى 61 مليار دولار لأوكرانيا في أواخر أبريل الماضي.



ومنذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).