رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد اهتمام البنك بسوق السندات في ظل الانتخابات الفرنسية

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك "مهتم" بسوق السندات في الوقت الذي رفضت فيه التعليق على المعركة الانتخابية الدائرة في بلادها فرنسا.

وردا على سؤال خلال مشاركتها في مؤتمر سنوي ينظمه البنك المركزي في البرتغال عما يمكن أن يفعله البنك لمنع اضطراب سوق السندات الأوروبية قالت لاجارد مازحة "أشكرك بشدة على السؤال" قبل أن تعيد استخدام نفس العبارات بشأن موضوع السندات.

وأضافت "بوضوح على البنك المركزي الأوروبي القيام بما يجب عليه... مهمتنا استقرار الأسعار. استقرار الأسعار يعتمد بشكل واضح على الاستقرار المالي، ونحن مهتمون بهذا لان هذا جزء من وظيفتنا وسنواصل القيام بها".

يذكر أن الانتخابات المبكرة في فرنسا التي جرت جولتها الأولى يوم الأحد الماضي أدت إلى ارتفاع العائد على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ 2017 فوسط مشاعر القلق من أن تؤدي الانتخابات إلى تشكيل حكومة تتوسع في الإنفاق المالي وزيادة عجز الميزانية.

ويخشى المستثمرون من أن تتبنى أي حكومة جديدة بقيادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أو بقيادة حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري المتطرف سياسات مالية فائقة المرونة، مما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية الفرنسية. كما يخشى المستثمرون من أن يؤدي وصول لوبان إلى الحكم لمزيد من الاضطرابات السياسية وتهديد مستقبل العملة الأوروبية الموحدة على المدى الطويل.

وبحسب نتائج الجولة الأولى جاءت الأحزاب القومية اليمينية في الصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، وفقًا للنتائج النهائية الأولية، حيث حصل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه على أكثر من 33 في المئة من الأصوات، كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم. بينما حصل التحالف اليساري على حوالي 28 في المئة، وحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما يزيد عن 20 في المئة.

ومن المقرر إجراء الجولة الأخرى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل وهي الجولة التي ستحدد معظم المقاعد داخل الجمعية الوطنية(مجلس النواب).