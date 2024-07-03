روبن هود ماركتس تدرس طرح عقود آجلة للعملات المشفرة للتداول في أمريكا وأوروبا

قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة الوساطة المالية والتداول روبن هود ماركتس تدرس طرح عقود آجلة للعملات الرقمية للتداول في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الشهور المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن روبن هود تأمل أن تتمكن بمجرد استكمال صفقة استحواذها على شركى بيتستامب ليمتد مقابل 200 مليون دولار خلال العام المقبل، في استخدام تراخيص تداول العملات المشفرة لتقديم عقود آجلة دائمة للتعامل في البتكوين والعملات المشفرة الأخرى في أوروبا. كما ترغب الشركة في طرح عقود آجلة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم روبن هود "ليس لدينا خطط مؤكدة لتقديم مثل هذه العروض" في حين قالت المصادر إن المحادثات مازالت جارية ولكن الخطط النهائية يمكن أن تتغير.

يذكر أن سوق المشتقات للعملات الرقمية أكبر مما تسمى بالسوق الفورية في مختلف أنحاء العالم. وفي أيار/مايو الماضي وصل إجمالي حجم تداول العملات المشفرة في العالم إلى 58ر1 تريليون دولار، في حين يصل حجم تعاملات المشتقات إلى 69ر3 تريليون دولار شهريا بحسب بيانات شركة أبحاث العملات المشفرة سي.سي داتا. ويشهد الطلب على العقود الآجلة للعملات الرقمية زيادة مطردة منذ موافقة الولايات المتحدة على إنشاء صناديق استثمار للعملات الرقمية قابلة للتداول في بداية العام الحالي.