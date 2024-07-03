بوتين خلال لقاء شي: العلاقات الروسية الصينية في أفضل حالاتها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "الشراكة الشاملة" لروسيا مع الصين فيما التقى بنظيره الصيني شي جين بينج للمرة الثانية في أقل من شهرين، مما يسلط الضوء على احتضان موسكو العميق لبكين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين في اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان اليوم الأربعاء إن الأواصر الروسية الصينية "في أفضل حالاتها في التاريخ. إنها مبنية على المساواة وتبادل المنفعة واحترام كل دولة لسيادة الأخرى.

وقال الرئيس شي: "صديقي العزيز، إني مسرور للغاية باجتماعنا الجديد."

ويعزز بوتين شراكاته في أنحاء آسيا منذ التقى بالرئيس شي في مايو.

وأجرى بوتين أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ 24 عاما الشهر الماضي، عندما وقع اتفاقا للدفاع المشترك مع الزعيم كيم جونج أون.

كما تعهد كيم بـ "دعم (روسيا) دون شروط" في حربها على أوكرانيا.

وأعقب بوتين ذلك بزيارة إلى فيتنام، حيث قال إن موسكو تدرس تغيير عقيدتها النووية في رد فعل على محادثات في الغرب عن "خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية".

وأجرت روسيا مؤخرا تدريبات قتالية على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.