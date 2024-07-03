تركيا: تحييد 5 عناصر كردية شمال سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، "إن الإرهابيين كانوا يتجهزون لشن هجوم في منطقة عملية نبع السلام"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكدت أن عمليات الجيش التركي ضد" إرهابيي حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب الكردية ستستمر بلا هوادة" وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

ويشن الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال كل من سوريا والعراق ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب الكردية.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.