الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته منصات إطلاق صواريخ جنوبي قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه هاجم منصات لإطلاق الصواريخ جنوبي قطاع غزة خلال الليلة الماضية بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش إنه طلب من سكان الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس مغادرة المنطقة المتضررة، لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وأفاد شهود عيان بأن آلاف الأشخاص نزحوا إلى مناطق آمنة، كان يعتقد باتجاه الغرب، ولكن تبين اكتظاظها بالسكان بالفعل.

ووفقا لتقارير فلسطينية، قتل 31 شخصا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة.

ولقي 17 فلسطينيا حتفهم في مدينة غزة وحدها، حسبما قالت مصادر طبية تابعة لحركة حماس مع استمرار القوات الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها.

ووفقا للمصادر، استشهد ثمانية أشخاص آخرين في هجمات في جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أنه في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي، تم تشريد نحو 7ر1 مليون فلسطيني، أي نحو 85٪ من سكان غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لقي أكثر من 37 ألفا و765 شخصا حتفهم وأصيب 86 ألفا و429 آخرون في الصراع الدائر في غزة منذ ذلك الحين.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نحو 20 صاروخا من غزة صوب إسرائيل أمس الاثنين. وقال إن نظام الدفاع الصاروخي تمكن من اعتراض بعضها ، في حين انفجرت الصواريخ الأخرى في أراض غير مأهولة .

وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عدم سقوط ضحايا جراء إطلاق تلك الصواريخ .