وافقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، على التآمر مع بيترو بوروشينكو، لمنع فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي»، قدم فوفان (فلاديمير كوزنتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، خلال الاتصال الهاتفي، نفسيهما لـ«كلينتون»، على أنهما رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، وعرضا عليها العمل معا لمنع الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

واقترح المخادعان على الوزيرة السابقة، «العثور على شيء ما عن ترامب ومهاجمته من جوانب مختلفة» قبل الانتخابات.

وقالت كلينتون: «حسنا. حسنا، أنا موافقة على القيام بأي شيء يمكن استخدامه ضده. أنا أؤيد ذلك تماما لأنه شخص خطير للغاية».

وشددت هيلاري كلينتون، على أن ترامب يعتبر «مرشحا خطيرا جدا».

وأضافت: «سيكون الأمر سيئا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وأيضا بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوكرانيا.. إذا حدث الأسوأ وفاز ترامب. إذا ربح ترامب في الانتخابات، فسيتعين علينا جميعا أن نقرر ما يجب القيام به.. أعتقد أن هذا سيحدث».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وقبل أيام انطلقت مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين الرئيسيين في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي جو بايدن، وسلفه ترامب. ومن المقرر أن يتناظرا مرة أخرى في 10 سبتمبر.