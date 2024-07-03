أوكرانيا تتلقى 2 مليار يورو من صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق تليجرام، إن أوكرانيا تلقت أكثر من ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) من التمويل من صندوق النقد الدولي.

وأضاف شميهال إن هذه الشريحة جزء من برنامج قروض مستمر بقيمة نحو 15 مليار يورو.

وأوضح شميهال أنه سيتم استخدام الشريحة لتمويل النفقات الحكومية الحيوية مثل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وأجور موظفي الدولة، بما في ذلك الأطباء والمعلمين.

وتظهر البيانات الأوكرانية أن كييف تلقت أكثر من 80 مليار يورو من المساعدات من الشركاء الأجانب لتغطية نفقاتها الحكومية، منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأراضيها في فبراير 2022.

وذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية يوم الأحد الماضي أن أوكرانيا تواجه احتمال التخلف عن سداد ديونها في أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن يطالب عدد من البنوك الخاصة باستئناف سداد الديون التي تم تعليقها في بداية الصراع.

وقالت الحكومة الأوكرانية إنها ليست في وضع يسمح لها بالبدء في سداد القروض، وتسعى إلى تجميد المدفوعات المستقبلية أو إعادة هيكلة ديونها.

وقام حلفاء كييف الدوليون بالفعل بتجميد سداد القروض الحكومية حتى عام 2027 على الأقل.

ووفقا لحسابات مجلة الإيكونوميست، من المتوقع أن يرتفع عبء الدين الأوكراني إلى ما يقدر بنحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.