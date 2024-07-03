ليتوانيا تعتزم استخدام ذخائر عنقودية لتحسين دفاعها في مواجهة روسيا

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تعتزم ليتوانيا الانسحاب من الاتفاقية الدولية التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية بسبب الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا، حسبما قرر المشرعون اليوم الأربعاء.

ووافقت الحكومة على مشروع قانون من وزارة الدفاع سيتم تقديمه إلى البرلمان لمناقشته. ويجب أيضا أن يوافق على هذه الخطوة الرئيس جيتاناس نوسيدا .

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية إن إلغاء اتفاقية الذخائر العنقودية منطقي، نظرا لأن الوضع الأمني في ليتوانيا والتهديدات التي تواجهها البلاد تغيرا بشكل جذري.

وتشترك ليتوانيا في حدود مع جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق وبيلاروس، أقرب حليف لروسيا.

وقد عززت كل دول البلطيق دفاعاتها وسياساتها الأمنية بعدما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022 .

ولم تنضم معظم الدول المجاورة في المنطقة إلى اتفاقية الذخائر العنقودية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010 ووقعت عليها أكثر من 100 دولة.

وتقول وزارة الدفاع الليتوانية إنه يجب السماح لليتوانيا باستخدام الذخائر العنقودية لأنها وسيلة دفاع فعالة للغاية.