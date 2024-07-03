القوات الروسية تحاول اختراق الخطوط الأوكرانية حول مدينة بوكروفسك

تحاول القوات الروسية اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية حول مدينة بوكروفسك الشرقية في منطقة دونيتسك، حسبما أفاد اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات البرية الأوكرانية.

وتعد المدينة حاليا مركز القتال في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي بدأت مع الغزو الروسي في فبراير 2022.

وأوضحت المتحدثة باسم اللواء أناستاسيا بليشيك عبر التليفزيون أن الجيش الروسي يعتمد بشكل رئيسي على الهجمات الضخمة من المشاة، والمدعومة من المسيرات القتالية.

وقالت بليشيك إن "حقيقة أننا لم نشهد أي مركبات مدرعة في ساحة المعركة لمدة شهر تقريبا هي على الأقل شيء غريب، حيث لم يتبق أي من هذه الأسلحة لديهم (الروس)".

وأضافت أن طائرات الاستطلاع المسيرة أظهرت "مقابر ضخمة" للمركبات المدرعة المدمرة، ولهذا السبب تحاول القوات الروسية الهيمنة على القتال بقوات مشاة قوية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف بإن الجيش الروسي يحاول "زيادة عدد الضربات" في المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك. وبناء على ذلك، تقوم القوات الأوكرانية بتعزيز خطوط الدفاع والدفع بمزيد من الذخيرة إلى المنطقة.