الدبيبة: نعمل مع الشركاء الدوليين على إطلاق استراتيجية وطنية لأمن وإدارة الحدود

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الليبي المكلف، عبد الحميد الدبيبة أن تنظيم جامعة الدول العربية المؤتمر الاستعراضي الأقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة النظامية، يأتي في هذه الفترة الحرجة التي يشهدها العالم من خلال التحديات المختلفة

ووجه الدبيبة الشكر لمصر على كرم الضيافة و حسن الاستقبال، متطلعاً لمواصلة الجامعة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تنظيم أحداثاً مماثلة وهامة تناقش قضايا تهم المنطقة العربية.

وأكد خلال كلمته في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة، على تمسك ليبيا بموقفها من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون" الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" من خلال امتناعها على التصويت فى العام 2018 لوجود نقاط خلافية تحتاج منا جميع توحيد المفاهيم بشأنها.

وتابع :" تظل ليبيا بحكم موقعها الجغرافي دولة عبور للمهاجرين من مختلف الجنسيات إلى أوربا والذي يصاحبه الكثير من التعقيدات فرضت علينا أعباء ثقيلة في التعامل معها فى جوانبها خاصة الأمنية منها.

و أضاف:"حيث نعمل مع الشركاء الدوليين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لأمن وإدارة الحدود وفق التشريعات الوطنية النافذة .

وأوضح أنه مع من أجل الحفاظ على كرامة الانسان تواصل ليبيا التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة على تقديم التسهيلات العودة المهاجرين الطوعية لبلدانهم والتي بلغت (21) بلداً، وتسهيل إجراءات رحلات الإجلاء الانساني التي تشرف عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي هذا السياق نوه على أهمية تطوير السياسات الخاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تبادل الخبرات و القدرات ومعالجة المشكلة من جذورها بدعم المشاريع التنموية ببلدان المصدر.

و قال :" في السابع عشر من يوليو تستضيف ليبيا منتدى الهجرة عبر المتوسط " لمشاركة الدول الأوربية والأفريقية ذات العلاقة والذي يهدف إلى مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية من خلال رؤية تتشارك فى صياغتها الدولة المعنية وإطلاق مبادرة في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين و السياسات الوطنية المعمول بها في الدول المشاركة والتركيز على التنمية وبناء القدرات والتعاون في تنفيذ برامج ومشروعات تنموية ببلدان المصدر للحد من أسباب الهجرة.

وسيناقش المنتدى عدد من المحور أهمها أولاً - انشاء اطار استراتيجي يعزز الحوار وينظم التعاون بين افريقيا وأوربا .ثانيا - تطوير العلاقات الافريقية الأوربية في هذا الملف بما يكفل التعاون المتبادل والمصالح المشتركة، ثالثاً - بناء سياسات مستقرة ومستدامة تعالج أسباب الهجرة، رابعاً - سرعة الاستجابة الانسانية وضمان حقوق سلامة المهاجرين.