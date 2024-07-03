مقتل قائد ميداني بارز في حزب الله إثر ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

قال مصدران أمنيان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن قائدا ميدانيا بارزا في جماعة حزب الله قتل في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان، ووصفاه بأنه أحد أكبر قادة الجماعة الذين يلقون حتفهم في الصراع الدائر منذ نحو تسعة أشهر.

وأثارت أعمال القتال التي دارت بالتوازي مع الحرب في غزة مخاوف من نشوب حرب مدمرة أوسع نطاقا بين الخصمين اللذين يملك كل منهما ترسانة أسلحة كبيرة مما دفع الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية لتهدئة حدة القتال.

وقال حزب الله، في بيان، إن القيادي هو محمد ناصر ووصفه بالشهيد دون تقديم تفاصيل. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وذكر المصدران أن القائد كان مسئولا عن قسم من عمليات حزب الله على الجبهة الحدودية حيث يخوض الطرفان أشرس صراع منذ 2006.

وقال المصدران إن القائد الميداني قُتل في ضربة إسرائيلية بالقرب من مدينة صور بجنوب لبنان. وقال أحد المصدرين إن مقاتلا ثانيا من حزب الله ومدنيا قتلا أيضا.

وأضاف المصدران أن ناصر كان على نفس الرتبة والأهمية للجماعة التي كان عليها القائد طالب عبد الله الذي قُتل في ضربة إسرائيلية في يونيو حزيران مما دفع حزب الله إلى إطلاق أكبر وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ حتى الآن ردا على ذلك.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستتخذ أية إجراء ضروري ضد حزب الله لكنها تفضل التوصل إلى ترتيب عبر التفاوض.

ونقل بيان صادر عن مكتب جالانت قول وزير الدفاع "نضرب حزب الله بشدة كل يوم وسنبلغ أيضا حالة الاستعداد الكامل لتنفيذ أي إجراء مطلوب في لبنان، أو التوصل إلى ترتيب من موقع قوة. نفضل الترتيب، لكن إذا أجبرنا الواقع (على الأرض) فسنعرف كيف نقاتل".

وتسببت أعمال القتال في خسائر فادحة على جانبي الحدود، وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم.



