السلطات الأمريكية: إجلاء الآلاف شمالي كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

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جرى وضع السلطات في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد اندلاع عدة حرائق غابات كبرى، مما أدى لإجلاء آلاف السكان.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن أخطر حريق حاليا هو حريق طومسون في أوروفيل، شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وأضافت الصحيفة ، نقلا عن متحدث باسم مكتب قائد قوات الشرطة ،أنه يتعين على حوالي 13 ألف شخص في مقاطعة بوت مغادرة منازلهم.

ووفقا لإدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق، لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن في الولاية جراء حرائق الغابات.

وأفادت السلطات بأن ما يربو على 500 رجل إطفاء يكافحون ألسنة اللهب في أوروفيل.

وما زال يتم التحقيق لتحديد السبب الدقيق وراء اندلاع حريق الغابات.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة مبان تحترق، فيما تسقط المروحيات المياه على المناطق التي نشبت بها حرائق.