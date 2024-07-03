أوكرانيا تصدر 315 ألف طن حبوب خلال أيام

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء تصدير 315 ألف طن حبوب منذ بداية الموسم الزراعي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الحالي، بزيادة كبيرة عن صادراتها من الحبوب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصادرات شملت 169 ألف طن من القمح مقابل 9000 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شملت الصادرات 3000 طن من الشعير.

وصدرت أوكرانيا منذ بداية الشهر 142 ألف طن من الذرة مقابل 25 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن أوكرانيا بدأت يوم 21 يونيو الماضي موسم حصاد الحبوب في 6 مناطق مختلفة، حيث تستهدف تصدير ما يصل إلى 60 مليون طن حبوب خلال الموسم الحالي.