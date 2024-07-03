السعودية تعلن أنها تقوم بجهود حثيثة مع أشقائها لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء أنها تقوم بجهود حثيثة بالتعاون مع أشقائها من أجل وقف "العدوان الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبدالله البنيان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن المجلس "استعرض نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من التجمعات الإقليمية والدولية في إطار ما توليه من الاهتمام بدعم النهج المتعدد الأطراف والجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الأزمات في المنطقة والعالم وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار".

وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى "الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بالتعاون مع أشقائها على الصعيدين السياسي والإنساني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة المساعي الهادفة إلى اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة."