 مقتل 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية - بوابة الشروق
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

كييف - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 4:34 م

لقى ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون في هجمات صاروخية روسية على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام" دنيبرو: هجمات روسية إرهابية ضد مدينتنا مجددا" معربا عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وطالب زيلينسكي، مجددا حلفاء كييف بتزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والأسلحة طويلة المدى.

وأضاف: "يمكن للعالم حماية الأرواح، ولكن هذا يتطلب عزيمة القادة".

وتردد أن ضررا لحق بمركز تجاري يقع بالقرب من موقع تديره شركة بيفدينماش لتصنيع الأسلحة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تعرض موقع المصنع نفسه للضرر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنه تم إسقاط سبعة صواريخ روسية وجميع طائرات الدرون الخمسة إيرانية الصنع التي تم إرسالها فوق منطقة دنيبروبيتروفسك.

وتردد أنه سمع دوى انفجارات في مدينة كريفي ري الصناعية ومنطقة زابوريجا المجاورة.

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