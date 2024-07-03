إيران تفرض عقوبات على 11 مسئولا أمريكيا بسبب قمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عقوبات على عدد من الأمريكيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه «تماشياً مع تطبيق قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الخطيرة والمغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة استناداً إلى المادة 5 من القانون المذكور، نفرض عقوبات على 11 شخصا أمريكا لانتهاكهم حقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات السلمية للطلاب وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة، الذين تظاهروا دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، تضمنت قائمة العقوبات، كل من:

1. ويليام بيلي هيتشنز، مفوض إدارة الأمن العام في جورجيا

2. إيدي جرير، قائد العمليات الميدانية بجورجيا

3. ليندا ج. ستامب-كورنيك، رئيسة قسم الشرطة بجامعة فلوريدا

4. باميلا أ. سميث، رئيس قسم شرطة العاصمة في مقاطعة كولومبيا

5. جيفري كارول، مساعد الرئيس التنفيذي لقسم شرطة العاصمة

6. كارل جاكوبسون، رئيس قسم شرطة نيو هيفن

7. شين ستريبي، مساعد رئيس قسم شرطة جامعة تكساس (UTPD)

8. مايكل كوكس، مفوض قسم شرطة بوسطن

9. سكوت دانينغ، رئيس القسم المركزي لقسم الشرطة بجامعة إنديانا

10. مايكل طومسون، رئيس شرطة جامعة ولاية أريزونا

11. جون بروكي، رئيس الشرطة في قسم شرطة CAL State Long Beach.

ووفقا للمواد 6 و7 و8 من القسم السادس من القانون المذكور، فإن الأشخاص المذكورين يخضعون لحظر إصدار التأشيرات واستحالة الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحجب الحسابات المصرفية في المؤسسات المالية والنظام المصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول لهم في الأراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن «جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقًا لموافقات السلطات المختصة، ستتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه العقوبات».