 قوات الأمن الإسرائيلية تبدأ إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الأمن الإسرائيلية تبدأ إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 10:20 ص

بدأت قوات الأمن الإسرائيلية إخلاء "بؤرة عوز صهيون" الاستيطانية غير القانونية، في الضفة الغربية، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أن عشرات من رجال الشرطة، يشاركون في العملية لإخلاء البؤرة الاستيطانية، التي تم بناؤها على أرض ذات ملكية خاصة لفلسطينيين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وتفيد التقارير أن مثيري شغب أحرقوا إطارات سيارات وحاولوا منع قوات الأمن من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية.

يذكر أن بؤرة "عوز صهيون" الاستيطانية غير القانونية، تم بناؤها أولا في عام 2005، وتم هدمها من قبل الجيش الإسرائيلي وأعيد بناؤها عدة مرات.


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