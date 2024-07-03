أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة (ستاندرد آند بورز جلوبال)، اليوم الأربعاء، تراجع نشاط قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة خلال عام ونصف في يونيو الماضي بسبب تواصل تراجع الأعمال الجديدة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في روسيا إلى 47.6 نقطة في يونيو الماضي، مقارنة بـ49.8 في مايو الماضي.

يشار إلى أن تراجع مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة يشير إلى الانكماش.

وتراجعت الطلبيات لأول مرة منذ أوائل عام 2024، بسبب انخفاض القوة الشرائية للعملاء وتراجع أعدادهم.

ورغم ضعف تدفقات الطلبيات الجديدة، زادت الشركات الروسية من أعداد العاملين لديها في يونيو الماضي، في حين كان معدل خلق الوظائف هو الأبطأ في أربعة أشهر.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في يونيو الماضي بسبب ارتفاع الأجور، فضلا عن ارتفاع أسعار الموردين والنقل.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يناير الماضي.