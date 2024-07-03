البرلمان النمساوي يوافق على مشروع لمواجهة فيضان نهر الراين

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تهدف النمسا وسويسرا إلى استثمار 1ر2 مليار يورو (25ر2 مليار دولار) لتحسين الدفاعات في مواجهة الفيضانات على نهر الراين.

ووافق البرلمان النمساوي بالإجماع على معاهدة دولة لتعزيز إجراءات الحماية من الفيضان على طول مسافة من النهر الحدودي قبل أن يتدفق في بحيرة كونستانس.

وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع بين النمسا وسويسرا في مايو. وما زال يتعين على البرلمان السويسري أن يوافق على الاتفاق. ومن المقرر أن تتقاسم الدولتان التكاليف بالتساوي.

والهدف من المشروع هو زيادة طاقة تدفق النهر.

ويمكن حاليا أن يتدفق 3100 متر مكعب من الماء في الثانية بسلام عبر نهر الراين خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة. وترمي الخطة إلى زيادة التدفق الآمن إلى 4300 متر مكعب في الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ البناء في 2027 على أقرب تقدير، على أن يكتمل المشروع بعد 20 عاما.