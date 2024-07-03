نتنياهو وبايدن سيجتمعان في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال أسابيع قليلة، على الرغم من التوترات بين الطرفين على خلفية القتال والاتهامات بين الاثنين خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا للتقرير، فإن الاجتماع المزمع لا يزال جاريا بين مسئولي البيت الأبيض وكبار المسئولين من إسرائيل، لكن هناك تقديرات بأنه سيتم خلال زيارة نتنياهو، الذي من المتوقع أن يلقي كلمة أمام الكونجرس.

وبحسب التقرير، فإن بايدن ونتنياهو سيلتقيان ما لم يحدث أي تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن يأتي الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتصاعد التوترات بين بايدن ونتنياهو في الأشهر الأخيرة.

وقال مسئول في البيت الأبيض: "بايدن يعرف نتنياهو منذ عقود، ومن المرجح أن يلتقيا عندما يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا لكن ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي".