رئيس حركة الاصلاح الوطني الجزائري يدعو للحوار لوضع خارطة طريق تحظى بالتوافق

دعا فيلالي غويني رئيس حزب حركة الاصلاح الوطني الجزائري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، جميع الفاعلين السياسيين الى المشاركة في الحوار من اجل وضع خارطة طريق تحظى بقبول الاغلبية وتحقق التغيير العميق في كل المجالات.

وقال غويني في افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن حزبه يشدد على ضرورة انتهاج الحوار الجاد لإيجاد حلول موضوعية وبناءة للأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد"، معبرا عن ارتياحه الكبير لتشكيل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي ينتظر منها أن تنتهج الحوار الجاد والمسؤول للوصول الى حلول توافقية ممكنة التنفيذ وتتسم بالواقعية والموضوعية.

وأضاف أن "الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لإحداث توافق وطني واسع يخرج البلاد من الازمة الراهنة"، مؤكدا مشاركة الحركة في مسار هذا الحوار وفي تعزيز المجهود الوطني لتحضير مختلف المشاريع والنصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وتقديم جملة من الآراء والاقتراحات الني سيعكف المكتب الوطني على صياغتها وتقديمها للهيئة الوطنية للحوار والوساطة".

وأعرب في هذا الاطار عن أمله في ان تنجح الجزائر في تنظيم انتخابات رئاسية تشهد مشاركة واسعة وتجرى في ظل مناخ سياسي توافقي يعزز الثقة ويعيد الامل للجزائريين لبناء مختلف المؤسسات المنتخبة على مبادئ ديمقراطية سليمة، مشددا على ضرورة تعميق الإصلاحات والتغييرات لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما شدد غويني على وجوب حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ التدابير الاخيرة التي تبنتها الحكومة لحماية حقوق العمال والحفاظ على فرص العمل في المؤسسات والشركات التي يواجه مالكوها متابعات قضائية إلى جانب مساعدة المؤسسات الاخرى التي تشهد ضائقة مالية.