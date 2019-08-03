شركة سنغافورية تبتكر «آرائك» لراحة ركاب الطائرات

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مع اشتداد المنافسة بين شركات الطيران، قامت إحدى شركات التصميم الداخلي للطائرات فى سنغافورة باستبدال المقاعد العادية بآرائك يمكن فردها كأسرة للركاب فى درجة رجال الأعمال.

ولجأت شركة "أير جو ديزاين" لهذه الفكرة فى محاولة لمواجهة تحدى زيادة مساحة المقاعد فى الطائرات، معتبرة أنها أكثر الحلول فعالية حتى الآن.

وقدمت الشركة عدة تصميمات من بينها تصميم عائلى يمكن فرده ويخصص للمقاعد المجاورة للنوافذ ، في حين خصصت تصميما آخر لمن يسافرون بمفردهم ويخصص للمقاعد فى الجزء الأوسط من الطائرة.

وتأمل الشركة فى أن تقبل شركات الطيران الكبرى في أنحاء العالم على الحصول على هذا التصميم الذى يسمى "جالاكسى" وتزود به طائراتها لتوفير مزيد من الرفاهية للركاب.