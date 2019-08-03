 المجتمعات العمرانية تواجه «جهاز سوهاج الجديدة» بزيادة المشروعات الخدمية والترفيهية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجتمعات العمرانية تواجه «جهاز سوهاج الجديدة» بزيادة المشروعات الخدمية والترفيهية

محمد علاء:
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 1:24 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 1:24 م

زار المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، مدينة سوهاج الجديدة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وتفقد طلعت، محطة معالجة الصرف الصحي وأعمال المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها، مطالبا مسئولي جهاز المدينة بالتنسيق مع الشركات المنفذة وضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، وكذا التواصل المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإزالة أية عقبات تواجه التنفيذ، وكذا متابعة أنشطة تخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز والخدمي والتي سبق طرحها بالمدينة.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والقومي والإسكان الاقتصادي، وفوق المتوسط، وطالب بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بتلك المشروعات، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية وغير ذلك.

واجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة، ورئيس جهاز المدينة، خلال الزيارة، مع مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، لبحث المعوقات والعمل على حلها ووضع جدول زمني للانتهاء من المشروع، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بالمدن الجديدة.


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