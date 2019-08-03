 انخفاض زوار الشواطئ الإيطالية بسبب الطقس السيئ - بوابة الشروق
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انخفاض زوار الشواطئ الإيطالية بسبب الطقس السيئ

أ ش أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 10:57 ص

أعلن اتحاد المؤسسات الشاطئية الإيطالية، أن زوار الشواطىء تراجعوا بنسبة تصل إلى 25% خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك عقب شهر مايو الماضى الذي وصفته "بالكارثي".

وأكد الخبراء أنه إلى جانب الوضع الاقتصادي للعائلات الإيطالية، كان السبب الرئيسي هو الطقس السيئ الذي أصاب العديد من المنتجعات في أول شهرين من فصل الصيف، موضحين أنه نتيجة لذلك عانت العديد من المؤسسات من أضرار كبيرة.

الجدير بالذكر، أن مؤسسات الشاطئ الإيطالية تقوم بتأجير أسرة التشمس والمظلات وعادة ما تقوم على خدمات أخرى، مثل توفير مناطق تغيير الملابس والطعام والشراب.

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