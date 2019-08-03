ما زال الرئيس الأمريكي يمارس عاداته في الانسحاب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تربط واشنطن بدول أخرى على مستويات مختلفة، مما يثير قلق الدول الغربية بشأن الصراعات والقلق بين القوى العظمى، خاصة بين أمريكا وروسيا.

صباح أمس الجمعة، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، انسحاب بلاده من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، واتهام موسكو بمخالفة بنود الاتفاقية، ممكن أجبر واشنطن على الانسحاب منها، لتكون بذلك الاتفاقية الثانية في مجال الحد من انتشار السلاح النووي التي تنسحب منها واشنطن، الأولى كانت الاتفاق النووي مع إيران المُبرم عام 2015، والثانية معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى مع موسكو الموقعة عام 1987.

وتُعد معاهدة ستارت الجديدة، هي آخر الاتفاقات العسكرية بين أمريكا وموسكو، ويعود تاريخها إلى عام 2010، ووقع عليها كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف في مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.

وتنص الاتفاقية على تخفيض الحد الأقصى الرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، وتخفيض الحد الأقصى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، لتكون اتفاقية مُكملة لمعاهدة "ستارت 1".

وأعادت "ستارت الجديدة" التعاون والقيادة المشتركة بين كلاً من واشنطن وموسكو، في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدمًا في العلاقات بين البلدين.

وحسب الدستور الأمريكي قُدمت المعاهدة الجديدة إلى مجلس الشيوخ للمشورة والموافقة على تصديقها، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011، وتستمر حتى عام 2021.

وقبل اتفاقية ستارت الجديدة كانت العلاقة النووية بين أمريكا وروسيا تُحددها معاهدة ستارت 1، التي تم توقيعها عام 1991، ووقع عليها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، ونظيره الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، ودخلت حيز التنفيذ 1994، وكانت تهدف الاتفاقية لمنع الموقعين عليها من نشر أكثر من 6000 رأس نووي فوق ما مجموعه 1600 صواريخ بالستية عابرة للقارات والقاذفات.

وانتهت المعاهدة، في ديسمبر 2009 ليتم استبدالها بمعاهدة ستارت الجديدة والتي ينوي ترامب إلى عدم تجديدها أو الانسحاب منها.

وفي طريق ترامب الرئيس الأمريكي لإلغاء الاتفاقية يجد عقبة جديدة يضعها الكونجرس الأمريكي في طريقه، إذ تقدم مشرعان "ديمقراطي وجمهوري" في مجلس الشيوخ بمبادرة لمنع انهيار المعاهدة، حيث طرح الديمقراطي كريس فان هولين، والجمهوري وتود يانغ، مشروع قرار يُلزم تمديد المعاهدة التي تنتهي في فبراير 2021.

ويهدف المشروع الجديد إلى تفعيل دور الكونجرس في صنع القرار فيما يتعلق بمصير المعاهدة، كثقل موازي لمستشاري ترامب، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية".

وينص القرار على ضرورة تمديد المعاهدة حتى عام 2026 ما لم يثبت ارتكاب روسيا مخالفات جسيمة أو إبرام اتفاقية جديدة تتضمن قيودا وشفافية وإجراءات رقابة مماثلة أو أشد صرامة.

ويفرض المشروع الجديد إدارة ترامب لتبرير قرارها المستقبلي بشأن تمديد الاتفاقية من عدمه، ويلزم أيضًا مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقديراته إلى الكونجرس في فترة أقصاها ستة أشهر بشأن مدى تأثير تمديد أو عدم تمديد المعاهدة على ترسانة روسيا النووية.