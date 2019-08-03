 العربية: الأمن التونسي يقتل إرهابيين في جبال عرباطة بولاية قفصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: الأمن التونسي يقتل إرهابيين في جبال عرباطة بولاية قفصة

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 9:40 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 9:40 م

أفادت فضائية "العربية"، نقلًا عن مراسلها، بأن قوات الأمن التونسي قتلت إرهابيين في جبال عرباطة بولاية قفصة، مشيرة إلى استمرار العملية الأمنية، وفقًا لما ذكرته الفضائية في خبر عاجل لها منذ قليل.

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