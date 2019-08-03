العربية: الأمن التونسي يقتل إرهابيين في جبال عرباطة بولاية قفصة

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أفادت فضائية "العربية"، نقلًا عن مراسلها، بأن قوات الأمن التونسي قتلت إرهابيين في جبال عرباطة بولاية قفصة، مشيرة إلى استمرار العملية الأمنية، وفقًا لما ذكرته الفضائية في خبر عاجل لها منذ قليل.